ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ СНИЗИЛИСЬ


17:57 12.04.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 5 по 12 апреля 2021 года, снизился на 0,8% и составил 1225 $/м2.

Как сообщает Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0,1% и равна на данный момент 1310 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 85 $/м2 в пользу «первички».

Средний уровень цен на вторичном рынке без учета влияния квартир в новостройках с начала 2021 года снизилась на 2% и составляет на данный момент 1336 $/м2.

Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы с конца прошлого года.

Динамика объема предложения сменила направление. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 5%. В наибольшей степени сократилось число 3- и 1-комнатных квартир — на 7% и 6% соответственно.

Среди типов квартир преобладало снижение цен. Наиболее ощутимо за неделю квадратный метр стал дешевле у «двушек» (-1,5%) и 1-комнатных квартир (-0,8%).

В районах города динамика цен была разнонаправленной. Сильнее остальных снизились в цене квартиры в Партизанском (-1% за неделю), прибавили — в Первомайском (+0,6%) и Советском (+0,4%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
валюта курс
EUR 3.1430
USD 2.6431
RUB 3.4095
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1430 -0.0006
USD 2.6431 +0.002
RUB 3.4095 -0.0203
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1420 3.1450
USD 2.6400 2.6440
RUB 3.4110 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1920
EUR/RUB 91.9000 92.3000
USD/RUB 77.2000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте