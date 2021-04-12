Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 5 по 12 апреля 2021 года, снизился на 0,8% и составил 1225 $/м2.

Как сообщает Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0,1% и равна на данный момент 1310 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 85 $/м2 в пользу «первички».

Средний уровень цен на вторичном рынке без учета влияния квартир в новостройках с начала 2021 года снизилась на 2% и составляет на данный момент 1336 $/м2.

Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы с конца прошлого года.

Динамика объема предложения сменила направление. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 5%. В наибольшей степени сократилось число 3- и 1-комнатных квартир — на 7% и 6% соответственно.

Среди типов квартир преобладало снижение цен. Наиболее ощутимо за неделю квадратный метр стал дешевле у «двушек» (-1,5%) и 1-комнатных квартир (-0,8%).

В районах города динамика цен была разнонаправленной. Сильнее остальных снизились в цене квартиры в Партизанском (-1% за неделю), прибавили — в Первомайском (+0,6%) и Советском (+0,4%).