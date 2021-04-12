ГВТУП «Белспецвнештехника» представит многоцелевой гранатометный комплекс РПГ «Сапфир» на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет с 23 по 26 июня 2021 г. в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, комплекс представляет собой легкий реактивный гранатомет с неуправляемой гранатой, оснащенной многоцелевой боевой частью и цифровым прибором управления огнем, позволяющим существенно повысить точность ведения огня и снизить стоимость боеприпаса.

Он предназначен для борьбы с современными основными боевыми танками, бронированными, легкобронированными и небронированными целями, поражения живой силы противника в средствах индивидуальной бронезащиты, находящейся в бункерах, дзотах, легких укрытиях полевого типа, сооружениях городского и сельского типов.

Габариты и масса комплекса позволяют бойцу легко перемещаться по ходам сообщения и грузиться в любые боевые транспортные средства.

Отличительной особенностью гранатомета является возможность ведения стрельбы из малоразмерных закрытых помещений, благодаря малому калибру и плавному старту реактивной гранаты. В результате разработанный комплекс калибра 60 мм не только не уступает по эффективности более тяжелым образцам данного класса калибра 90-105 мм, но и качественно превосходит их на дистанции прицельной стрельбы.

Технические характеристики РПГ «Сапфир» следующие: калибр – 60 мм, масса – 4 кг, длина – 750 мм, дальность прямого выстрела – 150 м, максимальная прицельная дальность стрельбы – 400 м, максимальная дальность стрельбы - 1000 м.