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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ В МАРТЕ ПОДОРОЖАЛИ НА 0,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,6%


17:36 12.04.2021

Продовольственные товары в Минске в марте 2021 года подорожали по сравнению с февралем 2021 года на 0,2%, с начала года – на 3,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в марте 2021 года составил 7,2%. В январе-марте 2021 года к соответствующему периоду 2020 года цены на продтовары выросли на 6,7%.

Непродовольственные товары в марте 2021 года подорожали по сравнению с февралем на 1,6%, с начала года – на 4,7%. Рост цен в марте 2021 года к марту 2020 года составил 10,7%. В январе-марте 2021 года к январю-марту 2020 года цены на непродовольственные товары взлетели на 10,5%.

Цены на услуги в марте 2021 года подросли по сравнению с февралем на 0,6%, с начала года – на 3,8%. При этом годовой рост цен на услуги в марте 2021 года составил 8,5%. В январе-марте 2021 года к январю-марту 2020 года цены рванули вверх на 8,3%.
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