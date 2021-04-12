|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ В МАРТЕ ПОДОРОЖАЛИ НА 0,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,6%
17:36 12.04.2021
Продовольственные товары в Минске в марте 2021 года подорожали по сравнению с февралем 2021 года на 0,2%, с начала года – на 3,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в марте 2021 года составил 7,2%. В январе-марте 2021 года к соответствующему периоду 2020 года цены на продтовары выросли на 6,7%.
Непродовольственные товары в марте 2021 года подорожали по сравнению с февралем на 1,6%, с начала года – на 4,7%. Рост цен в марте 2021 года к марту 2020 года составил 10,7%. В январе-марте 2021 года к январю-марту 2020 года цены на непродовольственные товары взлетели на 10,5%.
Цены на услуги в марте 2021 года подросли по сравнению с февралем на 0,6%, с начала года – на 3,8%. При этом годовой рост цен на услуги в марте 2021 года составил 8,5%. В январе-марте 2021 года к январю-марту 2020 года цены рванули вверх на 8,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
Курсы в банках
на 12.04.2021
Конвертация в банках
на 12.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте