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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОВИКИ МАЗ ВОШЛИ В ТОП-5 РОССИЙСКОГО РЫНКА
17:28 12.04.2021
Минский автомобильный завод вошёл в ТОП-5 грузового сегмента российского рынка, сообщает пресс-служба ОАО «МАЗ» со ссылкой на агентство "Автостат".
Первую строчку рейтинга удерживает ПАО «КАМАЗ», на долю которого в последний месяц зимы пришлось 36% от всего объёма. Вторую строчку сохраняет другой российский производитель – «Группа ГАЗ» (+46% до 762 шт.). Далее следует шведская Scania с показателем 623 купленных машины (+92,3%).
В ТОП-5 вошли белорусский MAZ (518 шт.; +85,7%) и Ural (474 шт.; +43,6%).
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