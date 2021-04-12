ЭКОНОМИКА РБ

ГРУЗОВИКИ МАЗ ВОШЛИ В ТОП-5 РОССИЙСКОГО РЫНКА

17:28 12.04.2021 Минский автомобильный завод вошёл в ТОП-5 грузового сегмента российского рынка, сообщает пресс-служба ОАО «МАЗ» со ссылкой на агентство "Автостат". Первую строчку рейтинга удерживает ПАО «КАМАЗ», на долю которого в последний месяц зимы пришлось 36% от всего объёма. Вторую строчку сохраняет другой российский производитель – «Группа ГАЗ» (+46% до 762 шт.). Далее следует шведская Scania с показателем 623 купленных машины (+92,3%). В ТОП-5 вошли белорусский MAZ (518 шт.; +85,7%) и Ural (474 шт.; +43,6%).