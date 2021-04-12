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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛИ НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ
17:09 12.04.2021
Компания «Белоруснефть» открыла в центральной зоне Припятского прогиба Гурьяновское месторождение, сообщила пресс-служба предприятия.
Географически месторождение находится в Речицком районе Гомельской области. По предварительным оценкам, его геологические запасы составляют 600 тысяч тонн.
По осторожным оценкам геологических служб, ожидается фонтанный приток объемом до 50 кубометров нефти в сутки. Для Беларуси это достойный показатель - на уровне Российской Федерации.
С появлением на нефтяной карте в 2021 году Гурьяновского месторождения белорусские нефтяники уже сейчас полностью компенсировали годовую добычу нефти приростом запасов.
Результаты бурения и открытие нового месторождения увеличивают перспективы и ресурсный потенциал Центральной структурной зоны Припятского прогиба. В нынешнем и следующем годах здесь планируют пробурить 13 поисково-разведочных скважин.
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