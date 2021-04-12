Компания «Белоруснефть» открыла в центральной зоне Припятского прогиба Гурьяновское месторождение, сообщила пресс-служба предприятия.

Географически месторождение находится в Речицком районе Гомельской области. По предварительным оценкам, его геологические запасы составляют 600 тысяч тонн.

По осторожным оценкам геологических служб, ожидается фонтанный приток объемом до 50 кубометров нефти в сутки. Для Беларуси это достойный показатель - на уровне Российской Федерации.

С появлением на нефтяной карте в 2021 году Гурьяновского месторождения белорусские нефтяники уже сейчас полностью компенсировали годовую добычу нефти приростом запасов.

Результаты бурения и открытие нового месторождения увеличивают перспективы и ресурсный потенциал Центральной структурной зоны Припятского прогиба. В нынешнем и следующем годах здесь планируют пробурить 13 поисково-разведочных скважин.