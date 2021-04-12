ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛИ НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ


17:09 12.04.2021

Компания «Белоруснефть» открыла в центральной зоне Припятского прогиба Гурьяновское месторождение, сообщила пресс-служба предприятия.

Географически месторождение находится в Речицком районе Гомельской области. По предварительным оценкам, его геологические запасы составляют 600 тысяч тонн.

По осторожным оценкам геологических служб, ожидается фонтанный приток объемом до 50 кубометров нефти в сутки. Для Беларуси это достойный показатель - на уровне Российской Федерации.

С появлением на нефтяной карте в 2021 году Гурьяновского месторождения белорусские нефтяники уже сейчас полностью компенсировали годовую добычу нефти приростом запасов.

Результаты бурения и открытие нового месторождения увеличивают перспективы и ресурсный потенциал Центральной структурной зоны Припятского прогиба. В нынешнем и следующем годах здесь планируют пробурить 13 поисково-разведочных скважин.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
валюта курс
EUR 3.1430
USD 2.6431
RUB 3.4095
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1430 -0.0006
USD 2.6431 +0.002
RUB 3.4095 -0.0203
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1420 3.1450
USD 2.6400 2.6440
RUB 3.4110 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1920
EUR/RUB 91.9000 92.3000
USD/RUB 77.2000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте