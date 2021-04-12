ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УВЕЛИЧИЛ СБОР ВМР НА 19,3%


16:44 12.04.2021

За январь-март 2021 года по холдингу «Белресурсы» обеспечено выполнение доведенных исполкомами заданий по сбору (заготовке) вторичных материальных ресурсов (ВМР) на 119,3% и общего объема доведенного государственного заказа на поставку отходов бумаги и картона, отходов стекла на 101,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, однако за I квартал сохранилась отрицательная динамика общего объема сбора (заготовки) ВМР с отставанием к I кварталу 2020 на 11,8%, хотя оно сокращено за март на 10,1%.

Значительный прирост объема заготовки лома и отходов черных металлов, обеспеченный обществами холдинга в марте 2021 года, позволил сократить отставание и в выполнении доведенного задания по его поставке в счет республиканских государственных нужд более чем на 20%.

Государственный заказ на поставку лома и отходов цветных металлов за I квартал обществами холдинга выполнен на 143% с приростом к объемам I квартала 2020 года – 2%.

За I квартал 2021 года обществами холдинга введено в эксплуатацию 4 единицы приемозаготовительных пункта и на начало апреля их количество составило 154.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
валюта курс
EUR 3.1430
USD 2.6431
RUB 3.4095
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1430 -0.0006
USD 2.6431 +0.002
RUB 3.4095 -0.0203
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1420 3.1450
USD 2.6400 2.6440
RUB 3.4110 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1920
EUR/RUB 91.9000 92.3000
USD/RUB 77.2000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте