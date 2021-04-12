За январь-март 2021 года по холдингу «Белресурсы» обеспечено выполнение доведенных исполкомами заданий по сбору (заготовке) вторичных материальных ресурсов (ВМР) на 119,3% и общего объема доведенного государственного заказа на поставку отходов бумаги и картона, отходов стекла на 101,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, однако за I квартал сохранилась отрицательная динамика общего объема сбора (заготовки) ВМР с отставанием к I кварталу 2020 на 11,8%, хотя оно сокращено за март на 10,1%.

Значительный прирост объема заготовки лома и отходов черных металлов, обеспеченный обществами холдинга в марте 2021 года, позволил сократить отставание и в выполнении доведенного задания по его поставке в счет республиканских государственных нужд более чем на 20%.

Государственный заказ на поставку лома и отходов цветных металлов за I квартал обществами холдинга выполнен на 143% с приростом к объемам I квартала 2020 года – 2%.

За I квартал 2021 года обществами холдинга введено в эксплуатацию 4 единицы приемозаготовительных пункта и на начало апреля их количество составило 154.