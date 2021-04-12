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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 463,2 МЛН РУБЛЕЙ
16:30 12.04.2021
В бюджет Витебской области за январь-март 2021 г. поступило 463,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 75,5 млн рублей, в местный бюджет – 387,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 149,2 млн рублей, или 32,2% в доходах бюджета области, по акцизам – 97,5 млн рублей или 21,0%, по налогу на добавленную стоимость – 71,6 млн рублей, или 15,5%, по налогам на собственность 35,2 млн. рублей, или 7,6%, по налогу на прибыль – 25,2 млн рублей, или 5,4%.
Наибольший вклад при формировании бюджета приходится на организации государственного сектора экономики.
От предприятий и организаций государственного сектора экономики в бюджет поступило 339,1 млн рублей, или 73,2% от общей суммы поступлений в консолидированный бюджет.
От плательщиков негосударственного сектора в бюджет поступило 108,4 млн рублей, или 23,4% от общих поступлений. От организаций негосударственного сектора экономики в бюджет поступило 95,5 млн рублей или 20,6%.
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