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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ОБНОВИЛА МОБИЛЬНУЮ ВЕРСИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ


16:11 12.04.2021

Белорусская железная дорога в рамках перевода участников перевозочного процесса на безбумажные технологии ввела в промышленную эксплуатацию новую версии автоматизированной системы электронного оформления и сопровождения перевозок грузов с использованием электронной цифровой подписи (АС «Электронная перевозка») для мобильных устройств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, новая мобильная версия имеет расширенный функционал:

оформление заготовок перевозочных документов в международном сообщении (СМГС);

оформление заготовок перевозочных документов во внутриреспубликанском сообщении (ГУ-29О, ГУ-29Б, ГУ-29К);

оформление заготовок пересылочных накладных ГУ-27СП;

оформление требования-накладной на транспортировку подвижного состава (ГУ-65, ГУ-64);

подписание подачи вагонов под погрузку (выгрузку), уведомления о завершении грузовой операции по памятке приемосдатчика ГУ-45;

подписание акта общей формы ГУ-23;

ввод сведений по списку поданных под погрузку вагонов для автоматического заполнения заготовки перевозочного документа.

Мобильная версия АС «Электронная перевозка» поддерживается мобильными устройствами под управлением операционной системы Android 5.0 и выше.

Основные операции, связанные с выполнением криптографических и регистрационных функций, автоматизированы, с доступом к ним через QR-коды. Для подключения к серверу АС «Электронная перевозка» приложение использует протокол защиты транспортного уровня TLS с обязательной аутентификацией сторон на базе сертификатов открытых ключей. Юридическая значимость документов, создаваемых приложением, подтверждается электронной цифровой подписью на базе национальных алгоритмов Беларуси.

БЖД обращает внимание клиентов железнодорожного транспорта Беларуси, имеющих действующий договор с Центром защиты информации Белорусской железной дороги на использование десктопной версии АС «Электронная перевозка», что дополнительная оплата за использование мобильной версии автоматизированной системы не берется.
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