Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 апреля 2021 года выросло до 336,8 тыс. человек. Об этом сообщает Тelegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 336 тыс. 881 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 327 тыс. 087 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 600 паци. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2363 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 843 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 180 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 563 тыс. 117 тестов.