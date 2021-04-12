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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАРТ ВЫРОСЛИ НА 0,6%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,4%
15:02 12.04.2021
Потребительские цены в Минской области в марте 2021 года выросли по сравнению с февралем 2021 года на 0,6%, с начала года – на 3,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года цены рванули вверх на 8,6%, а по сравнению с январем-мартом прошлого года – на 8,5%.
Продовольственные товары в марте 2021 года подорожали по сравнению с февралем на 0,5%, с начала года – на 3,5%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в марте составил 8,2%. За январь-март 2021 года цены подорожали к уровню января-марта 2020 года на 7,8%.
Цены на непродовольственные товары выросли в марте текущего года на 0,8%, с начала года – на 3,3%. При этом рост цен на непродовольственные товары в марте 2021 года к марту 2020 года составил 9,1%. За январь-март 2021 года к уровню января-марта 2020 года цены подскочили на 9,5%.
Стоимость услуг в марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года выросла на 0,2%, с начала года – на 4,0%. В марте 2021 года цены на услуги по сравнению с мартомм 2020 года подскочили на 8,4%. За январь-март текущего года к соответствующему уровню 2020 года услуги подорожали на 8,9%.
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