Потребительские цены в Минской области в марте 2021 года выросли по сравнению с февралем 2021 года на 0,6%, с начала года – на 3,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года цены рванули вверх на 8,6%, а по сравнению с январем-мартом прошлого года – на 8,5%.

Продовольственные товары в марте 2021 года подорожали по сравнению с февралем на 0,5%, с начала года – на 3,5%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в марте составил 8,2%. За январь-март 2021 года цены подорожали к уровню января-марта 2020 года на 7,8%.

Цены на непродовольственные товары выросли в марте текущего года на 0,8%, с начала года – на 3,3%. При этом рост цен на непродовольственные товары в марте 2021 года к марту 2020 года составил 9,1%. За январь-март 2021 года к уровню января-марта 2020 года цены подскочили на 9,5%.

Стоимость услуг в марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года выросла на 0,2%, с начала года – на 4,0%. В марте 2021 года цены на услуги по сравнению с мартомм 2020 года подскочили на 8,4%. За январь-март текущего года к соответствующему уровню 2020 года услуги подорожали на 8,9%.