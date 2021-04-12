ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАРТ ВЫРОСЛИ НА 0,6%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,4%


15:02 12.04.2021

Потребительские цены в Минской области в марте 2021 года выросли по сравнению с февралем 2021 года на 0,6%, с начала года – на 3,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года цены рванули вверх на 8,6%, а по сравнению с январем-мартом прошлого года – на 8,5%.

Продовольственные товары в марте 2021 года подорожали по сравнению с февралем на 0,5%, с начала года – на 3,5%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в марте составил 8,2%. За январь-март 2021 года цены подорожали к уровню января-марта 2020 года на 7,8%.

Цены на непродовольственные товары выросли в марте текущего года на 0,8%, с начала года – на 3,3%. При этом рост цен на непродовольственные товары в марте 2021 года к марту 2020 года составил 9,1%. За январь-март 2021 года к уровню января-марта 2020 года цены подскочили на 9,5%.

Стоимость услуг в марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года выросла на 0,2%, с начала года – на 4,0%. В марте 2021 года цены на услуги по сравнению с мартомм 2020 года подскочили на 8,4%. За январь-март текущего года к соответствующему уровню 2020 года услуги подорожали на 8,9%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
валюта курс
EUR 3.1430
USD 2.6431
RUB 3.4095
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1430 -0.0006
USD 2.6431 +0.002
RUB 3.4095 -0.0203
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1420 3.1450
USD 2.6400 2.6440
RUB 3.4110 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1920
EUR/RUB 91.9000 92.3000
USD/RUB 77.2000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте