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ЭКОНОМИКА РБ


В МНС РАЗЪЯСНИЛИ ВОПРОСЫ О ПРИМЕНЕНИИ ИП СТАВКИ НАЛОГА ПРИ УСН В РАЗМЕРЕ 16%


14:46 12.04.2021

В связи с возникающими вопросами, касающимися применения индивидуальными предпринимателями ставки налога при упрощенной системе налогообложения в размере 16%, предусмотренной абзацем третьим подпункта 1.3 пункта 1 статьи 329 Налогового кодекса Республики Беларусь (Налоговый кодекс), Министерство по налогам и сборам опубликовало на сайте разъяснение.

В нем напоминается, что в 2020 году для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, сохранялся общий порядок исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц (подоходный налог) в отношении доходов, получаемых ими от коммерческих организаций (за исключением акционерных обществ), в которых они сами либо их близкие родственники (супруг(а), родители, дети) являлись участниками, собственниками имущества этих организаций (подпункт 1.2.1 пункта 1 статьи 326 Налогового кодекса в редакции, действовавшей в 2020 году).

С 1 января 2021 года указанные доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН, облагаются не подоходным налогом, а налогом при УСН по ставке 16%. Также с 1 января 2021 года расширены случаи, в которых валовая выручка, полученная индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН, облагается налогом при УСН по ставке 16%.

Так, для индивидуальных предпринимателей в отношении валовой выручки, полученной ими от коммерческих (за исключением акционерных обществ) и (или) некоммерческих организаций, руководителями, участниками, собственниками имущества которых являются эти индивидуальные предприниматели и (или) лица, состоящие с этими индивидуальными предпринимателями в отношениях близкого родства или свойства в соответствии со статьей 195 Налогового кодекса, ставка налога при УСН установлена в размере 16% (абзац третий подпункта 1.3 пункта 1 статьи 329 Налогового кодекса в редакции, действующей с 2021 года).

В силу положений пункта 2 статьи 14 Налогового кодекса для целей налогообложения под организациями понимаются, в частности, не только юридические лица Республики Беларусь, но и иностранные организации. При этом для целей главы 32 Налогового кодекса сокращение «организации», предусмотренное подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 324 Налогового кодекса в отношении организаций, являющихся юридическими лицами Республики Беларусь, следует применять в контексте «плательщики налога при УСН».

Таким образом, с 1 января 2021 года в отношении валовой выручки, полученной индивидуальными предпринимателями от коммерческих (за исключением акционерных обществ) и (или) некоммерческих иностранных организаций, руководителями, участниками, собственниками имущества которых являются эти индивидуальные предприниматели и (или) лица, состоящие с этими индивидуальными предпринимателями в отношениях близкого родства или свойства в соответствии со статьей 195 Налогового кодекса, ставка налога при УСН применяется в размере 16%.
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