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ЭКОНОМИКА РБ
ДНИ НАУКИ СТАРТУЮТ 12 АПРЕЛЯ В ИНСТИТУТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БГУ
13:45 12.04.2021
Дни науки стартуют 12 апреля в Институте дополнительного образования (ИДО) БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, цикл мероприятий направлен на развитие познавательной активности и привлечение к научной деятельности иностранных слушателей факультета доуниверситетского образования иностранных граждан.
Программу откроет 12 апреля проект «Космос – рядом», посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Слушатели выступят с докладами на космическую тематику, расскажут о первом космонавте Юрии Гагарине, просмотрят видеоролики о Международной космической станции.
Днем зеленой планеты станет 13 апреля. Он предполагает проведение предметной викторины по химии и биологии, презентацию подготовленного слушателями номера газеты «Биология – Химия – это жизнь», проведение мини-конференции по двум секциям: «Природные заповедники и ландшафты Беларуси», «Химическая промышленность и наука Беларуси».
Студенческая научно-практическая конференция «Через тернии к звездам = Per aspera ad astra!» пройдет 14 апреля. Участники выступят с докладами лингвокультурологической тематики и обсудят вопросы социальных, гуманитарных, экономических и естественно-научных дисциплин.
Олимпиада и викторина «Знатоки экономики» пройдут 15 апреля. Мероприятия включают задания экономической направленности. На следующий день состоится конкурс презентаций «Культура моей страны», где авторы покажут подготовленные в мини-группах мультимедийные работы.
Организатором «Дней науки» выступает факультет доуниверситетского образования иностранных граждан ИДО БГУ.
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