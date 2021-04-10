Дни науки стартуют 12 апреля в Институте дополнительного образования (ИДО) БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, цикл мероприятий направлен на развитие познавательной активности и привлечение к научной деятельности иностранных слушателей факультета доуниверситетского образования иностранных граждан.

Программу откроет 12 апреля проект «Космос – рядом», посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Слушатели выступят с докладами на космическую тематику, расскажут о первом космонавте Юрии Гагарине, просмотрят видеоролики о Международной космической станции.

Днем зеленой планеты станет 13 апреля. Он предполагает проведение предметной викторины по химии и биологии, презентацию подготовленного слушателями номера газеты «Биология – Химия – это жизнь», проведение мини-конференции по двум секциям: «Природные заповедники и ландшафты Беларуси», «Химическая промышленность и наука Беларуси».

Студенческая научно-практическая конференция «Через тернии к звездам = Per aspera ad astra!» пройдет 14 апреля. Участники выступят с докладами лингвокультурологической тематики и обсудят вопросы социальных, гуманитарных, экономических и естественно-научных дисциплин.

Олимпиада и викторина «Знатоки экономики» пройдут 15 апреля. Мероприятия включают задания экономической направленности. На следующий день состоится конкурс презентаций «Культура моей страны», где авторы покажут подготовленные в мини-группах мультимедийные работы.

Организатором «Дней науки» выступает факультет доуниверситетского образования иностранных граждан ИДО БГУ.