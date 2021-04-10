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ЭКОНОМИКА РБ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ДИСПЛЕЙ» ПРЕДСТАВИТ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021 ПРОШЕДШИЕ ИСПЫТАНИЯ БЕСПИЛОТНИКИ
13:40 12.04.2021
ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» провело предварительные испытания БПЛА «Квадро-1400» и «Барражирующая труба».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, новые ударные беспилотные авиационные комплексы способны поражать цели в экстремальных погодных условиях днем и ночью. В качестве применяемого вооружения они используют реактивные противотанковые гранаты РПГ-26.
В апреле 2021 года специалисты предприятия провели испытания в дневных и ночных условиях с успешным поражением целей. Конструктивные решения гарантируют надежную эксплуатацию в районах не только с умеренным климатом, но и в пустынных местностях с высокой температурой, а также в условиях высокогорья.
Ударные квадрокоптеры будут продемонстрированы во время проведения 10-й международной выставки вооружения MILEX в Минске с 23 по 26 июня 2021 года.
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