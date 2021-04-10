ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» провело предварительные испытания БПЛА «Квадро-1400» и «Барражирующая труба».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, новые ударные беспилотные авиационные комплексы способны поражать цели в экстремальных погодных условиях днем и ночью. В качестве применяемого вооружения они используют реактивные противотанковые гранаты РПГ-26.

В апреле 2021 года специалисты предприятия провели испытания в дневных и ночных условиях с успешным поражением целей. Конструктивные решения гарантируют надежную эксплуатацию в районах не только с умеренным климатом, но и в пустынных местностях с высокой температурой, а также в условиях высокогорья.

Ударные квадрокоптеры будут продемонстрированы во время проведения 10-й международной выставки вооружения MILEX в Минске с 23 по 26 июня 2021 года.