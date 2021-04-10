Мингорисполком с 12 апреля по 14 мая 2021 г. включительно принимает заявки от малого бизнеса для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов.

Как сообщается на Бизнес-портале Минска, победителям будут предоставлены субсидии для компенсации части процентов за пользование банковскими кредитами и возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей.

Господдержка будет предоставлена малым предприятиям на конкурсной основе. Предпочтение отдается производителям энерго- и ресурсосберегающих товаров, импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, организациям, которые создают и расширяют производство товаров, внедряют новые технологии. Обязательным условием участия в конкурсе для субъектов малого предпринимательства является создание новых рабочих мест.

Субсидии предоставят субъектам малого предпринимательства при соблюдении ряда условий: численность работников не более 100 человек, объем выручки за 2020 г. не превышает установленных предельных значений (для индивидуальных предпринимателей — 416 тыс. рублей, для микроорганизаций — 3047 тыс. рублей, для малых организаций — 11 495 тыс. рублей).

При этом у участников конкурса не должно быть задолженности по платежам в бюджет, убытков на дату обращения. Кроме того, субъект не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. В уставном фонде доля госсобственности либо доля иностранных участников не должна превышать 49%.