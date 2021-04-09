Испытания энергосистемы Беларуси с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой прошли успешно. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

Согласно информации, испытания проводились в два этапа – 8 и 11 апреля и предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении с целью анализа складывающихся режимов работы на энергообъектах Беларуси, а также оценки достаточности разработанных технических мероприятий по нивелированию последствий отделения стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

Как отметил заместитель генерального директора - главный диспетчер ГПО «Белэнерго» Денис Ковалев, испытания прошли успешно и продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской.

«Кроме того, мы подтвердили правильность и достаточность разработанных технических мероприятий по улучшению надежности электроснабжения своих приграничных энергетических узлов, в основном в условиях реализации ремонтной кампании. Данные технические мероприятия должны быть реализованы в срок до 2023 года», - пояснил он.

Беплорусскую и литовскую энергосистемы связывают 13 линий электропередачи, четыре из них – элементы системообразующей сети 330 кВ, по которым можно технически обеспечивать импортно-экспортные операции в значительных объемах, а также реализовывать транзитный потенциал Республики Беларусь. Остальные линии электропередачи служат для обеспечения электроснабжения приграничных энергетических узлов как со стороны литовской, так и белорусской энергосистемы.