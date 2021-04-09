Две модели двигателей Минского моторного завода (ММЗ0 для вагонов-ресторанов заинтересовали компании Санкт-Петербурга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ММЗ, две крупные питерские компании начали реализацию совместного проекта: производство дизель-генераторных подвагонных агрегатов для вагонов-ресторанов. За двигателями для агрегатов обратились на Минский моторный завод. Потребителей заинтересовали две модели: Д-246 и новая разработка MMZ-4DG. Ориентировочно россияне планируют приобретать порядка 100-200 двигателей в год. Минский моторный завод приступил к подготовке опытных образцов, доработке в соответствии с техническими особенностями.

Для двигателя Д-246 требуется проработать возможность уменьшения габаритов по высоте, доведя этот показатель до 750 мм. Достичь этого конструкторы ММЗ планируют за счет установки масляной системы с «сухим» картером и выносным масляным насосом. Подобный опыт у заводских специалистов есть, похожая задача решалась, когда адаптировали Минский двигатель на автобус «Икарус».

На двигателе MMZ-4DG нужно рассмотреть возможность разработки и включения в комплектацию подшипникового узла с выходным валом диаметром 50 мм. Это необходимо для удобства компоновки мотора в дизель-генераторный агрегат. Для данного двигателя такое решение раньше не применялось, так что перед специалистами ММЗ стоит новая задача.

Малолитражные четырехцилиндровые двигатели ММЗ имеют хорошие перспективы на российском рынке. На постсоветском пространстве не существует их аналогов по соотношению характеристик, так что рынок открыт.

Перспективным является начатый проект и для санкт-петербургских компаний. Успешная реализация данного проекта позволит завоевать новый сегмент рынка, который в России пока не насыщен.