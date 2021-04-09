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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ НАХОДИЛОСЬ БОЛЕЕ 1,6 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
11:24 12.04.2021
В производстве экономических судов Беларуси на 1 апреля 2021 года находится 1657 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 91,5% (1516 дел) - о банкротстве организаций частной формы собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде Беларуси, в экономическом суде Минска рассматриваются порядка 39% (641 дело) от общего количества дел.
Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 141 делу.
В марте 2021 года приняты к производству заявления о банкротстве в отношении двух организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны.
В начале апреля экономическими судами завершены ликвидационные производства по делам в отношении ОАО «Пинск-стройматериалы», Свислочского унитарного коммунального предприятия бытового обслуживания населения, ОАО «Красненский льнозавод», ОАО «Минский лакокрасочный завод» и ОАО «Промивест».
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