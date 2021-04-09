|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕРЕСТОВЫЙ ЗАПРЕТ НА ЛОВ РЫБЫ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
10:45 12.04.2021
На реках и водоемах Витебской области с 10 апреля установлены ограничения на лов рыбы, связанные с началом нереста.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, в этот период рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений. Запрещено пользоваться маломерными судами – не только для рыболовства, но и для других целей.
Поскольку начало нереста непосредственно связано с прогревом воды, запреты устанавливаются по регионам – сначала на юге, где вода прогревается раньше, потом в центральной части республики, и позже всего – на севере. Так, в Гомельской и Брестской областях подобные ограничения начали действовать с 20 марта, в Минской, Гродненской и Могилевской – с 1 апреля. Продлятся они, соответственно, по 18 мая и по 30 мая. Нерестовый запрет на Витебщине продлится по 8 июня.
Сумма для возмещения вреда за незаконно выловленную рыбу в период запрета исчисляется в тройном размере и может достигать нескольких тысяч рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2021
Курсы в банках
на 12.04.2021
Конвертация в банках
на 12.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте