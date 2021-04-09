На реках и водоемах Витебской области с 10 апреля установлены ограничения на лов рыбы, связанные с началом нереста.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, в этот период рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений. Запрещено пользоваться маломерными судами – не только для рыболовства, но и для других целей.

Поскольку начало нереста непосредственно связано с прогревом воды, запреты устанавливаются по регионам – сначала на юге, где вода прогревается раньше, потом в центральной части республики, и позже всего – на севере. Так, в Гомельской и Брестской областях подобные ограничения начали действовать с 20 марта, в Минской, Гродненской и Могилевской – с 1 апреля. Продлятся они, соответственно, по 18 мая и по 30 мая. Нерестовый запрет на Витебщине продлится по 8 июня.

Сумма для возмещения вреда за незаконно выловленную рыбу в период запрета исчисляется в тройном размере и может достигать нескольких тысяч рублей.