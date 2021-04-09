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ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕНЫМИ БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗУЕТСЯ РЯД НАПРАВЛЕНИЙ В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
10:17 12.04.2021
Белорусскими учеными реализуется ряд направлений в космической отрасли. Начиная от разработки технологий и систем для микроспутников, оснащения аппаратов новейшими системами электроники и оптики, заканчивая вычислительными программами и сложнейшими математическими решениями. Об этом на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню космонавтики рассказали представители НАН Беларуси.
«Благодаря профессионализму отечественных специалистов создана и успешно функционирует Белорусская система дистанционного зондирования Земли. В настоящее время на околоземной орбите работает белорусский космический аппарат (БКА), который был создан запущен в 2012 году. Белорусский спутник отработал в космосе 9 лет и в полном объеме выполняет задачи по предназначению», - сказал председатель президиума НАН Беларуси, академик, руководитель Агентства по космическим исследованиям НАН Владимир Гусаков.
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