Белорусскими учеными реализуется ряд направлений в космической отрасли. Начиная от разработки технологий и систем для микроспутников, оснащения аппаратов новейшими системами электроники и оптики, заканчивая вычислительными программами и сложнейшими математическими решениями. Об этом на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню космонавтики рассказали представители НАН Беларуси.

«Благодаря профессионализму отечественных специалистов создана и успешно функционирует Белорусская система дистанционного зондирования Земли. В настоящее время на околоземной орбите работает белорусский космический аппарат (БКА), который был создан запущен в 2012 году. Белорусский спутник отработал в космосе 9 лет и в полном объеме выполняет задачи по предназначению», - сказал председатель президиума НАН Беларуси, академик, руководитель Агентства по космическим исследованиям НАН Владимир Гусаков.