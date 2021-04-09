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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» И БНТУ СОЗДАДУТ СОВМЕСТНЫЙ ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ
09:44 12.04.2021
ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» и Белорусский национальный технический университет создадут совместный филиал кафедры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, гендиректор ОАО «АМКОДОР» и ректор Белорусского национального технического университета подписали договор о совместном создании филиала кафедры "Экономика и управление инновационными проектами".
Предприятие и университет связывают давние партнерские отношения. БНТУ уже много лет является кузницей кадров для белорусской промышленности, в том числе и для машиностроительной отрасли. Достаточно сказать, что только в управляющей компании 16% сотрудников закончили именно это учебное заведение.
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