ЭКОНОМИКА РБ

ХОЛДИНГ «АМКОДОР» И БНТУ СОЗДАДУТ СОВМЕСТНЫЙ ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ

09:44 12.04.2021 ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» и Белорусский национальный технический университет создадут совместный филиал кафедры. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, гендиректор ОАО «АМКОДОР» и ректор Белорусского национального технического университета подписали договор о совместном создании филиала кафедры "Экономика и управление инновационными проектами". Предприятие и университет связывают давние партнерские отношения. БНТУ уже много лет является кузницей кадров для белорусской промышленности, в том числе и для машиностроительной отрасли. Достаточно сказать, что только в управляющей компании 16% сотрудников закончили именно это учебное заведение.