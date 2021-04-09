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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАННИЕ ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЯНЫ НА 38,9% ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
09:27 12.04.2021
В Беларуси на 9 апреля 2021 года сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на 286,4 тыс. га, что составляет 38,9% запланированных площадей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в Брестской области эти культуры посеяли на 96% площадей, в Гродненской — на 61,6%.
В Гомельской области сев проведен на 59% площадей, Минской — на 53,2%, Могилевской — 11,32%, Витебской — 5,25%.
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