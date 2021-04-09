Минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси за март 2021 года индексироваться не будут.

Как сообщили в Минтруда и социальной защиты, индекс потребительских цен за март 2021 г. к февралю 2021 г. составил 100,7%, согласно Белстату.

Индекс потребительских цен за март 2021 г. не превысил пятипроцентного порога: к январю 2021 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, к февралю 2021 г. – месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума.

«Таким образом, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, а также бюджета прожиточного минимума за март 2021 г. индексации не подлежат», - отметили в ведомстве.

Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется, согласно части второй статьи 1 Закона по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

В соответствии с указом № 55 от 28 января 2006 г. норматив индексации денежных доходов за март 2021 г. составляет 262 рубля 87 копеек.

Поскольку индекс потребительских цен за март 2021 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 г., минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2021 г., индексации за март 2021 г. не подлежит.

Размер минимальной заработной платы составляет 400 рублей.