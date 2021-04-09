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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
18:02 09.04.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрено внесение изменений в указ от 9 октября 2010 г. № 522 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях введения в Беларуси механизма регулирования экспорта лесоматериалов, не противоречащего нормам ВТО; обеспечения сырьем производств деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности республики.
Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 18 апреля 2021 г.
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