ЭКОНОМИКА РБ

ЭКСПОРТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

18:02 09.04.2021 На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрено внесение изменений в указ от 9 октября 2010 г. № 522 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях введения в Беларуси механизма регулирования экспорта лесоматериалов, не противоречащего нормам ВТО; обеспечения сырьем производств деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности республики. Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 18 апреля 2021 г.