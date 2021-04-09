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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В МАРТЕ СОСТАВИЛА 0,7%, С НАЧАЛА ГОДА – 3,8%


17:50 09.04.2021

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 103,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-март текущего года цены выросли по сравнению с январем-мартом 2020 года на 8,3%. При этом годовая инфляция в Беларуси в марте составила 8,5%.

Цены на продовольственные товары в марте выросли по сравнению с февралем на 0,4%, с начала года - на 3,7%. В годовом выражении цены на продукты в феврале выросли на 7,8%. За январь-март 2021 года к январю-марту 2020 года – на 7,4%.

Непродовольственные товары в марте подорожали на 1,4% по сравнению с февралем, с начала года - на 3,8%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в марте на 9,5%. За январь-март 2021 года к январю-марту 2020 года – на 9,2%.

Цены и тарифы на услуги в марте 2021 года по сравнению с февралем повысились на 0,3%, с начала года - на 4,0%. В годовом выражении услуги в марте подорожали на 8,2%. За январь-март 2021 года к январю-марту 2020 года – на 8,5%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 103%.
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