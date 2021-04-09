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ЭКОНОМИКА РБ


МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС БЕЛАРУСИ МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРАХ О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ


17:25 09.04.2021

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена возможность участия в индивидуальных прямых переговорах о поставках продукции крупным промышленным предприятиям. Соответствующий пилотный проект проведения контактно-кооперационных бирж онлайн реализует Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей при поддержке Министерства экономики и Министерства промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусском фонде финансовой поддержки предпринимателей, сформированные перечни товарных позиций (работ, услуг), закупаемых по импорту и рекомендуемых к освоению малому и среднему бизнесу, представлены на сайте belarp.by.

Первая контактно-кооперационная биржа запланирована на 29 апреля 2021 г., в рамках которой состоятся прямые онлайн переговоры с ОАО «Минский тракторный завод» и ОАО «Минский автомобильный завод».

Для участия необходимо до 27 апреля 2021 г. заполнить заявку.

Ссылки на подключение будут направлены всем участникам, оформившим заявку на переговоры.

С графиком проведения переговоров и перечнем продукции, закупаемой по импорту и рекомендуемой к освоению малому и среднему бизнесу на территории Беларуси, можно ознакомиться здесь.
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