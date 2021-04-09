СООО «Мобильные ТелеСистемы» запустило бесплатную онлайн-школу по интернет-грамотности для людей старшего возраста #НаучиСвоихБлизких.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, онлайн-курс включает 10 занятий: это лекции, практические задания и образовательные видеоролики, которые помогут освоить смартфон и планшет «с нуля».

Курс ведут опытные преподаватели онлайн. В группе — по 20-30 слушателей. Пройти занятия в режиме реального времени могут жители из любого уголка страны. На начальном этапе помогать слушателям могут дети и внуки.

Также освоить онлайн-навыки помогут видеоуроки, специально отснятые к курсам. Всего — 15 обучающих роликов. Вводные видеоматериалы знакомят слушателей с базовыми настройками мобильных гаджетов, использованию браузера, работе с поисковыми системами, регистрации почтовых ящиков. Также научат оплачивать коммуналку через ЕРИП, загружать приложения из Play Market и делать красивые фотографии на смартфон.

После прохождения онлайн-теста все учащиеся получат сертификат от МТС.

На онлайн-курс можно записаться в интернете или в офисах МТС. Обучение в онлайн-школе МТС бесплатное.