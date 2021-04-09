Второй терминал и комплекс паркингов могут появиться в перспективе в Национальном аэропорту Минск. Такая информация прозвучала на конференции трудового коллектива о выполнении коллективного договора, которая прошла 7 апреля в Национальном аэропорту Минск.

«В долгосрочной перспективе планируются реконструкция первой взлетно-посадочной полосы, возведение западной галереи (второй терминал) с реконструкцией части здания аэровокзального комплекса для посадки и высадки авиапассажиров с использованием телетрапов, возведение комплекса паркингов и наземных автомобильных стоянок на прилегающей территории Национального аэропорта, организация железнодорожного сообщения», - говорится в сообщении аэропорта.

Среди приоритетных задач развития аэропорта выделены: восстановление объемов авиаперевозок и обслуженных воздушных судов к уровню 2019 г., проведение дальнейшей работы по привлечению иностранных авиакомпаний, расширение спектра оказываемых авиационных услуг и др.