В I квартале 2021 г. на торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) закуплено 5,5 тыс. тонн мясного сырья и полуфабрикатов для нужд белорусских мясоперерабатывающих предприятий на общую сумму 28,2 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года натуральные объемы выросли в 7,8 раза, стоимостные - в 8,4 раза.

Более половины потребности отечественных мясокомбинатов в сырье закрыли местные производители, в то время как оставшийся объем был обеспечен импортными сделками. При этом расширился круг иностранных поставщиков, использующих биржевую площадку. В частности, в текущем году начались закупки мяса в Грузии, и за I квартал сумма сделок уже составила 1,6 млн BYN. Кроме того, мясное сырье поставлялось в Беларусь из Великобритании, Латвии, Литвы и Польши.

«Повышенная активность мясопереработчиков связана с ростом спроса на товары продовольственной группы, в том числе колбасные изделия и мясные консервы, выпускаемые отечественными мясокомбинатами. На бирже аккредитованы несколько сотен производителей мясного сырья и полуфабрикатов из Беларуси, стран Балтии, Северной Европы, Азии и других регионов ближнего и дальнего зарубежья. Это позволяет приобретать любой необходимый объем продукции, выбирая самые выгодные предложения. При этом на торги постоянно привлекаются новые поставщики, что повышает конкуренцию и способствует более эффективной работе биржевого механизма», - рассказали в пресс-службе БУТБ.