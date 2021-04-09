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ЭКОНОМИКА РБ


ЕЩЕ ТРИ ПУНКТА ПРОПУСКА ЗАРАБОТАЮТ НА БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ


16:02 09.04.2021

С 12 апреля на белорусско-литовской границе к функционирующим пунктам пропуска – Каменный Лог (Мядининкай), Котловка (Лаворишкес), Бенякони (Шальчининкай) и Привалка (Райгардас) – прибавятся еще три, в которых будут действовать определенные ограничения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, пересечение белорусско-литовской границы возобновится в пункте пропуска Видзы (Тверячус). Пересечь границу смогут лица независимо от их гражданства, грузовые порожнии транспортные средства и транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров, технически допустимая общая масса которых не превышает 3500 кг и число мест для сидения в которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, независимо от их государственной принадлежности. Через этот пункт можно будет перевозить товары для личного пользования.

В Лоше (Шумкас) будут пропускать лиц независимо от гражданства, транспорт для перевозки пассажиров, технически допустимая общая масса которого не превышает 3500 кг и в котором не более восьми мест для сидения. Также можно перевозить товары для личного пользования.

Через пункт Лынтупы (Папялякис) будут пропускать только грузовики, перевозящие крупногабаритные или тяжелые грузы, при наличии соответствующего разрешения.

В Госпогранкомитете напоминают, что в связи с пандемией действуют особые правила пересечения границы Беларуси.
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