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ЭКОНОМИКА РБ
БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» ОСВОИЛА НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ
15:55 09.04.2021
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» освоило новый вид продукции - производство картонных коробок для пиццы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, ассортимент представлен бурыми и белыми коробками. По желанию заказчиков на фабрике могут нанести изображение до двух цветов (флексопечать).
Всего ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» выпускает свыше 50 наименований картонно-бумажной продукции.
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