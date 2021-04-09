ЭКОНОМИКА РБ

БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» ОСВОИЛА НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ

15:55 09.04.2021 ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» освоило новый вид продукции - производство картонных коробок для пиццы. Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, ассортимент представлен бурыми и белыми коробками. По желанию заказчиков на фабрике могут нанести изображение до двух цветов (флексопечать). Всего ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» выпускает свыше 50 наименований картонно-бумажной продукции.