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ЭКОНОМИКА РБ
ВДОЛЬ МКАД ОПРЕДЕЛЕНЫ 52 ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
15:49 09.04.2021
У границ Минской кольцевой дороги определены 52 площадки для инвесторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, из них 8 предназначены для строительства торговых объектов, 13 - для придорожного сервиса, 7 - для возведения общественных зданий, по два участка запланированы под жилье и рекреационные зоны, по одному – под производство и инженерно-транспортные функции.
Будущие объекты уже проектируют на 21 участке, на трех – ведется строительство. Это сервисные центры с автосалонами на улицах Хмаринской и Машиностроителей, а также СТО на пр. Дзержинского.
Между тем инвесторы не спешат приобретать территории, которые предназначены под «паркинг». Таких точек 15.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил проанализировать целесообразность такого строительства и при необходимости рассмотреть возможность изменения функционального назначения этих инвестиционных площадок. Он также подчеркнул, что следует тщательно обследовать, насколько эффективно используются территории производств, граничащих с МКАД. Вполне возможно, что после такой оценки вдоль транспортной артерии появятся дополнительные инвестплощадки.
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