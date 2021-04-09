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ЭКОНОМИКА РБ


ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ О СОСТОЯНИИ ДЕТСКИХ САДОВ ПРОЙДУТ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ БЕЛАРУСИ И МИНСКЕ


15:22 09.04.2021

Комитет государственного контроля с 12 по 19 апреля 2021 года проведет во всех областях Беларуси и Минске горячие линии на тему «Проблемы и недостатки при содержании объектов дошкольного образования».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, жители республики могут сообщить (в том числе анонимно) информацию о ненадлежащем состоянии зданий и сооружений, систем тепло-, газо- и электроснабжения, вентилирования, водоснабжения и канализации, технических средств противопожарной защиты, а также мебели и оборудования.

Комитет госконтроля предлагает и работникам детских садов высказать свое мнение о проблемах в обеспечении безопасного пребывания детей в дошкольных учреждениях образования.

В Брестской области «горячая линия» пройдет 14 апреля с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по тел. 8(0162) 21-19-05 и 21-25-08;

в Витебской области – 14-16 апреля с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел. 8(0212) 37-61-70 и 37-61-94;

в Гомельской области – 12-16 апреля с 9.00 до 13.00 по тел. 8(0232) 23-83-85 и 23-83-86;

в Гродненской области – 14 апреля с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по тел. 8(0152) 79-88-40 и 79-88-24;

в Минской области – 16 апреля с 10.00 до 13.00 по тел. 8(017) 351-05-90;

в Могилевской области – 12-13 апреля с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 8(0222) 62-47-73.

Жители Минска и регионов республики могут обратиться на «горячую линию», которая состоится 19 апреля с 14.00 до 16.00 по тел. 8(017) 328-69-40.

Желающим предоставить фото и видеоматериалы предлагается направить их по электронной почте (адреса размещены на сайте КГК). Вся поступившая информация будет проанализирована.
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