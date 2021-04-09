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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-МАРТЕ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 12 БЕЗРАБОТНЫХ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
14:20 09.04.2021
В январе-марте 2021 года в Витебской области 12 человек из числа безработных получили возможность приобрести опыт практической работы. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, трудоустройство безработных для приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) может осуществляться в организациях независимо от форм собственности, за исключением организаций, деятельность которых финансируется за счет бюджетных средств, и у индивидуальных предпринимателей.
С безработным заключается срочный трудовой договор на срок от 2 до 6 месяцев.
Нанимателям, предоставляющим рабочие места для трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы, службой занятости частично компенсируются затраты на оплату их труда.
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