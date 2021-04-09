В январе-марте 2021 года в Витебской области 12 человек из числа безработных получили возможность приобрести опыт практической работы. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, трудоустройство безработных для приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) может осуществляться в организациях независимо от форм собственности, за исключением организаций, деятельность которых финансируется за счет бюджетных средств, и у индивидуальных предпринимателей.

С безработным заключается срочный трудовой договор на срок от 2 до 6 месяцев.

Нанимателям, предоставляющим рабочие места для трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы, службой занятости частично компенсируются затраты на оплату их труда.