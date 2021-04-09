ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» поставило новые автобусы МАЗ 303 третьего поколения в Барановичи и Светлогорск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, низкопольный городской автобус имеет современный дизайн. Конструкторы предусмотрели систему кондиционирования для водителей и пассажиров. Вместимость МАЗ 303 составляет 100 пассажиров. Автобус оборудован системой книлинга, то есть водитель может опускать пол в сторону дверей, чтобы физически ослабленные пассажиры могли удобно и быстро войти в салон и выйти из него.

Для слабовидящих людей установлена система оповещения остановок, при которой звук слышен даже при закрытых дверях. Салон оснащен видеокамерами, благодаря которым водитель в кабине на мониторе видит всё происходящее внутри.

Тонированные стекла со светофильтрами защитят пассажиров от палящих солнечных лучей. Автобус имеет экологический двигатель класса Евро-5, а значит, вредные выбросы в атмосферу значительно снизятся.

МАЗ 303 – не только первый автобус нового поколения в Барановичах, но и первое приобретение местного автопарка за последние три года. По словам Олега Мазура, начальника отдела экономики, финансов и перевозок, в этом году за счет средств областного бюджета предприятие рассчитывает получить еще шесть автобусов МАЗ 203. Двумя машинами планируется пополнить парк городских автобусов, а четыре пойдут на пригородные перевозки.

Светлогорскому филиалу «Автобусный парк №5» новый автобус МАЗ 303 передан по решению ОАО «Гомельоблавтотранс».