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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПОСТАВИЛ АВТОБУСЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ В БАРАНОВИЧИ И СВЕТЛОГОРСК
13:44 09.04.2021
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» поставило новые автобусы МАЗ 303 третьего поколения в Барановичи и Светлогорск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, низкопольный городской автобус имеет современный дизайн. Конструкторы предусмотрели систему кондиционирования для водителей и пассажиров. Вместимость МАЗ 303 составляет 100 пассажиров. Автобус оборудован системой книлинга, то есть водитель может опускать пол в сторону дверей, чтобы физически ослабленные пассажиры могли удобно и быстро войти в салон и выйти из него.
Для слабовидящих людей установлена система оповещения остановок, при которой звук слышен даже при закрытых дверях. Салон оснащен видеокамерами, благодаря которым водитель в кабине на мониторе видит всё происходящее внутри.
Тонированные стекла со светофильтрами защитят пассажиров от палящих солнечных лучей. Автобус имеет экологический двигатель класса Евро-5, а значит, вредные выбросы в атмосферу значительно снизятся.
МАЗ 303 – не только первый автобус нового поколения в Барановичах, но и первое приобретение местного автопарка за последние три года. По словам Олега Мазура, начальника отдела экономики, финансов и перевозок, в этом году за счет средств областного бюджета предприятие рассчитывает получить еще шесть автобусов МАЗ 203. Двумя машинами планируется пополнить парк городских автобусов, а четыре пойдут на пригородные перевозки.
Светлогорскому филиалу «Автобусный парк №5» новый автобус МАЗ 303 передан по решению ОАО «Гомельоблавтотранс».
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