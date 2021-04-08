Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 апреля 2021 года выросло до 333,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 333 тыс. 430 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 323 тыс. 748 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1525 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2334 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1622 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 258 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 516 тыс. 682 теста.