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ЭКОНОМИКА РБ


ЛЕСХОЗЫ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ ЗАГОТОВИЛИ ПОЧТИ 1,2 ТЫС. ТОНН БЕРЕЗОВОГО СОКА


12:55 09.04.2021

Лесохозяйственные учреждения Минской области на 8 апреля 2021 года заготовили 1198,6 т березового сока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, реализовано 1122,8 т на общую сумму 201,03 тыс. рублей, в том числе населению 316,3 т на сумму 88,95 тыс. рублей.

Больше всего березового сока заготовлено и реализовано в Борисовском опытном (211,0 т), Слуцком (116,6 т), Копыльском опытном (110,0 т) и Березинском (100,1 т) лесхозах.
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