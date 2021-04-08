Перед пунктом пропуска «Новая Рудня» на белорусско-украинской границе организовано реверсивное движение. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.

Согласно информации, в пункте пропуска «Новая Рудня» (сопредельный – «Выступовичи») с 9 апреля начинаются работы по замене дорожного покрытия.

«В связи с этим грузовой транспорт будет передвигаться только по одной полосе движения, что может повлиять на скорость пересечения государственной границы», - говорится в сообщении.

Госпогранкомитет рекомендует соблюдать требования временных дорожных знаков, а также учитывать данную информацию при планировании пересечения белорусско-украинской границы.