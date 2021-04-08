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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «НОВАЯ РУДНЯ» ОРГАНИЗОВАНО РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
12:35 09.04.2021
Перед пунктом пропуска «Новая Рудня» на белорусско-украинской границе организовано реверсивное движение. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.
Согласно информации, в пункте пропуска «Новая Рудня» (сопредельный – «Выступовичи») с 9 апреля начинаются работы по замене дорожного покрытия.
«В связи с этим грузовой транспорт будет передвигаться только по одной полосе движения, что может повлиять на скорость пересечения государственной границы», - говорится в сообщении.
Госпогранкомитет рекомендует соблюдать требования временных дорожных знаков, а также учитывать данную информацию при планировании пересечения белорусско-украинской границы.
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