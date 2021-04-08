Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ОАО «Радиоволна» - запускает новый проект в кооперации с концерном Volkswagen по сборке комплектов электропроводов для кроссовера Taos.

Как сообщает сайт СЭЗ, первая партия продукции уже отправлена на завод в Нижнем Новгороде.

В ближайшие месяцы объемы производства будут наращиваться. Для реализации проекта ОАО «Радиоволна» планирует создать 350 новых рабочих мест с достойной заработной платой, бесплатным обучением, общежитием и широким социальным пакетом. Для гродненского предприятия это не первый подобного рода проект, история сотрудничества с немецким концерном насчитывает около 20 лет.

ОАО «Радиоволна» более 40 лет занимает одно из лидирующих мест в белорусском машиностроении. Компания специализируется на производстве автомобильных электрожгутов, оптического волокна, генераторов и запчастей для автотракторной техники. Предприятие поставляет продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья, включая страны Европейского союза, Индию, Пакистан и др. Компания традиционно удостаивается самых высоких наград на международных и национальных конкурсах.

Машиностроение является одной из ведущих отраслей в Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест». Резиденты СЭЗ производят машины и автокомпоненты, промышленное оборудование и строительную технику, оптику и электронику. Ежегодный объем производства превышает 150 млн долларов США, а партнерами и инвесторами резидентов являются международные концерны Volkswagen, Skoda, Haver&Boecker, Lely и другие.