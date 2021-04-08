|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКОЕ ОАО «РАДИОВОЛНА» ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ ПО СБОРКЕ КОМПЛЕКТОВ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ДЛЯ КРОССОВЕРА TAOS
12:20 09.04.2021
Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ОАО «Радиоволна» - запускает новый проект в кооперации с концерном Volkswagen по сборке комплектов электропроводов для кроссовера Taos.
Как сообщает сайт СЭЗ, первая партия продукции уже отправлена на завод в Нижнем Новгороде.
В ближайшие месяцы объемы производства будут наращиваться. Для реализации проекта ОАО «Радиоволна» планирует создать 350 новых рабочих мест с достойной заработной платой, бесплатным обучением, общежитием и широким социальным пакетом. Для гродненского предприятия это не первый подобного рода проект, история сотрудничества с немецким концерном насчитывает около 20 лет.
ОАО «Радиоволна» более 40 лет занимает одно из лидирующих мест в белорусском машиностроении. Компания специализируется на производстве автомобильных электрожгутов, оптического волокна, генераторов и запчастей для автотракторной техники. Предприятие поставляет продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья, включая страны Европейского союза, Индию, Пакистан и др. Компания традиционно удостаивается самых высоких наград на международных и национальных конкурсах.
Машиностроение является одной из ведущих отраслей в Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест». Резиденты СЭЗ производят машины и автокомпоненты, промышленное оборудование и строительную технику, оптику и электронику. Ежегодный объем производства превышает 150 млн долларов США, а партнерами и инвесторами резидентов являются международные концерны Volkswagen, Skoda, Haver&Boecker, Lely и другие.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2021
Курсы в банках
на 09.04.2021
Конвертация в банках
на 09.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте