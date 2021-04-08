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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИЛОЖЕНИЕ SMART LIFE:) С 12 АПРЕЛЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ
11:43 09.04.2021
С 12 апреля 2021 года полностью перестанет поддерживаться мобильное приложение Smart life:).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании ЗАО «БеСТ», чтобы продолжить управлять услугами со своего смартфона, необходимо скачать улучшенное приложение Мой life:).
Приложение Мой life:) позволит контролировать баланс и остатки трафика, заказывать детализацию расходов, быстро менять тариф, подключать и отключать услуги, создавать аккаунты и управлять несколькими номерами в одном приложении и др.
При этом приложение не расходует мегабайты и работает, даже когда совсем нет трафика.
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