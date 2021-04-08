С 12 апреля 2021 года полностью перестанет поддерживаться мобильное приложение Smart life:).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании ЗАО «БеСТ», чтобы продолжить управлять услугами со своего смартфона, необходимо скачать улучшенное приложение Мой life:).

Приложение Мой life:) позволит контролировать баланс и остатки трафика, заказывать детализацию расходов, быстро менять тариф, подключать и отключать услуги, создавать аккаунты и управлять несколькими номерами в одном приложении и др.

При этом приложение не расходует мегабайты и работает, даже когда совсем нет трафика.