Флот авиакомпании «Белавиа» пополнился первым самолетом Boeing 737-8.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, воздушное судно стало первым из пяти самолетов, договор на поставку которых был подписан между авиакомпанией «Белавиа» и лизинговой компанией Air Lease Corporation (ALC) в июле 2018 года.

Воздушные суда 737-8 оснащены экономичными двигателями CFM LEAP-1B. Расход топлива и выбросы углекислого газа снижены на 16% по сравнению с предыдущим поколением 737. Топливная экономичность обеспечивает более низкие эксплуатационные расходы и меньшее воздействие на окружающую среду.

Дальность полета Boeing 737-8 составляет 6 574 км, что на 1 111 км больше, чем у предшественника. Увеличенная дальность хода позволяет предлагать пассажирам новые маршруты. «Белавиа» планирует начать эксплуатировать Boeing 737-8 на самых популярных регулярных маршрутах, а также на самых протяженных направлениях.

«Белавиа» стала двадцать первой авиакомпанией в мире, которая начнет эксплуатировать Boeing 737-8. Самолет рассчитан на перевозку 174 пассажиров: 162 места в эконом-классе и 12 мест в бизнес-классе. Салон 737-8 выполнен в новой стилистике Boeing Sky Interior, которая отличается современным дизайном с плавными линиями, светодиодным освещением и увеличенными багажными полками для комфорта пассажиров.

Для пассажиров этот самолет будет отличаться от привычных 737-800 в первую очередь салоном бизнес-класса. Это будет отдельный салон с 12 удобными креслами.

«Мы очень внимательно готовимся к приемке самолета: наши пилоты еще год назад прошли обучение на данный тип воздушного судна. Теперь они это делают повторно. Это касается и технического персонала: они повторно проходят обучение и подтверждают готовность обслуживать данный тип самолета. Принимая новый самолет, мы должны быть уверены в безопасности своих пассажиров и сделаем все, чтобы ее гарантировать. Надеемся, что каждое путешествие наших пассажиров станет более комфортным и ярким», – прокомментировал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

На данный момент самолеты Boeing 737-8 успешно эксплуатируются такими авиакомпаниями, как United Airlines, American Airlines, Southwest, Alaska Airlines, GOL, Aeromexico, Air Canada, WestJet, Smartwings, TUI fly и др.