ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» представляет свою продукцию на 23-й Международной выставке мебели UMIDS-2021, которая проходит в Краснодаре с 7 по 10 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», дляя Гомельской мебельной фабрики «Прогресс» представление своей продукции на выставках, которые проходят в России, - важная работа по закреплению партнерских связей с российскими потребителями, представлению новинок производства и поиску новых партнеров, поскольку 50% от общего объема экспорта фабрики приходится на рынок России.

23-я Международная выставка мебели, предметов интерьера, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства — одна из самых крупных в России выставок в этом сегменте производства. Ежегодно более 350 компаний демонстрируют на UMIDS оборудование и инструмент для деревообработки и изготовления мебели, комплектующие и фурнитуру, новые коллекции готовой мебели и предметов интерьера.