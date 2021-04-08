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ЭКОНОМИКА РБ
МЕБЕЛЬ ГОМЕЛЬСКОЙ ФАБРИКИ «ПРОГРЕСС» ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ В КРАСНОДАРЕ
11:14 09.04.2021
ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» представляет свою продукцию на 23-й Международной выставке мебели UMIDS-2021, которая проходит в Краснодаре с 7 по 10 апреля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», дляя Гомельской мебельной фабрики «Прогресс» представление своей продукции на выставках, которые проходят в России, - важная работа по закреплению партнерских связей с российскими потребителями, представлению новинок производства и поиску новых партнеров, поскольку 50% от общего объема экспорта фабрики приходится на рынок России.
23-я Международная выставка мебели, предметов интерьера, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства — одна из самых крупных в России выставок в этом сегменте производства. Ежегодно более 350 компаний демонстрируют на UMIDS оборудование и инструмент для деревообработки и изготовления мебели, комплектующие и фурнитуру, новые коллекции готовой мебели и предметов интерьера.
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