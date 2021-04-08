В Беларуси в отношении 8918 субъектов хозяйствования начата процедура ликвидации (прекращения деятельности).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них процедура ликвидации начата в отношении 2277 юридических лиц и 6641 индивидуального предпринимателя.

Как уже сообщалось, за три месяца 2021 года в Беларуси зарегистрировано 11006 субъектов хозяйствования, из них - 2441 юридическое лицо и 8565 индивидуальных предпринимателей.

Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) за январь-март зарегистрировано 17 юридических лиц.