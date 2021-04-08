Белорусская железная дорога увеличит количество поездов в Россию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 13 апреля 2021 года фирменный скорый поезд «Беларусь» № 2/1 Минск-Москва, формирования Белорусской железной дороги, назначается в ежедневное обращение.

Кроме того, возобновляет движение поезд № 52/51 Брест/Минск-Санкт-Петербург, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Бреста в 14:30 (из Минска в 18:44) и прибытием в Санкт-Петербург в 7:55. Из Санкт-Петербурга поезд отправится в 18:23 и прибудет в Минск в 7:15, а в Брест – в 11:56. Поезд будет курсировать ежедневно.

Начнет также курсировать поезд № 4/3 Москва-Брест, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Бреста в 17:37 и прибытием в Москву в 6:53. Из Москвы поезд отправится в 22:17 и прибудет в Брест в 10:31. Поезд будет курсировать через день.

С 27 апреля 2021 года назначается в обращение поезд №302/301 Минск/Гомель-Адлер. В первый рейс поезд отправится из Минска в 12:20 (из Гомеля в 17:40) 27 апреля 2021 года и прибудет в Адлер 29 апреля в 12:32. Из Адлера поезд отправится 29 апреля 2021 года в 16:08 и прибудет 1 мая 2021 года в Гомель в 12:30, а в Минск – в 17:09. На первоначальном этапе курсирование данного поезда будет организовано 1 раз в 4 суток.

В БЖД обращают внимание, что проезд указанными поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.