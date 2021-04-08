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ЭКОНОМИКА РБ
СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ ГОТОВА К ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЕ COVID-19 – МИНЗДРАВ
09:35 09.04.2021
Сфера здравоохранения готова к третьей волне COVID-19. Такое мнение высказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, который 8 апреля принял участие в открытии кабинета КТ в Калинковичской ЦРБ.
Министр подчеркнул важность профилактики: соблюдение физического дистанцирования, масочного режима, обработки рук.
"Важно придерживаться этих рекомендаций не только в поликлиниках и больницах, но и в местах общего пользования: транспорте, магазинах, торговых центрах и др.", - сказал Дмитрий Пиневич, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.
Еще один важный компонент - вакцинация.
"Вакцина поступает, и ее объемы будут увеличиваться. Призываю всех к вакцинации. В поликлиниках идет запись", - рассказал Дмитрий Пиневич.
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