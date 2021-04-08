Сфера здравоохранения готова к третьей волне COVID-19. Такое мнение высказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, который 8 апреля принял участие в открытии кабинета КТ в Калинковичской ЦРБ.

Министр подчеркнул важность профилактики: соблюдение физического дистанцирования, масочного режима, обработки рук.

"Важно придерживаться этих рекомендаций не только в поликлиниках и больницах, но и в местах общего пользования: транспорте, магазинах, торговых центрах и др.", - сказал Дмитрий Пиневич, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.

Еще один важный компонент - вакцинация.

"Вакцина поступает, и ее объемы будут увеличиваться. Призываю всех к вакцинации. В поликлиниках идет запись", - рассказал Дмитрий Пиневич.