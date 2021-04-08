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ЭКОНОМИКА РБ
В ОАО «АГАТ» РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ ГРУЗОВИК ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
09:20 09.04.2021
ОАО «Агат – электромеханический завод» представит на выставке MILEX-2021 автомобиль грузовой для перевозки личного состава (многофункциональный) АТМ-Д.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогракомитете, изделие предназначено для транспортировки личного состава к местам проведения специальных операций по различным типам местности, а также автономного обеспечения жизнедеятельности подразделения в районах выполнения задач.
Новый автомобиль состоит из базового шасси отечественного производства с колесной формулой 6x6 и кузова-фургона, оборудованного кондиционером и автономным отопителем, светодиодным освещением, панелью розеток, приточно-вытяжными вентиляторами. В изделии предусмотрен санитарно-бытовой отсек, оборудованный всем необходимым для жизнеобеспечения личного состава: электроплита, чайник, холодильник, микроволновая печь, санузел, система водообеспечения. В кузове-фургоне предусмотрены отсеки для размещения штатного вооружения, хранения экипировки и снаряжения, аварийный выход.
Автомобиль рассчитан на перемещение подразделения составом до 22 человек. Разработанная конструкция предусматривает 18 спальных мест, что обеспечивает полноценный отдых личного состава в местах остановки. Кабина оснащена стационарной и возимой радиостанциями, а также комплектом громкоговорящей связи между кабиной и кузовом-фургоном.
Эксплуатация изделия может осуществляться в любых климатических условиях в диапазоне температур от - 40 до + 50 °C на дорогах всех категорий проходимости.
Оснащение автомобиля грузового для перевозки личного состава (многофункционального) АТМ-Д, разработанного ОАО «Агат – электромеханический завод», позволяет решать задачи удаленного патрулирования либо несения дежурства в особых условиях и, при наличии необходимых запасов воды и провизии, поддерживать на протяжении 4-7 дней жизнедеятельность находящихся на борту военнослужащих.
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