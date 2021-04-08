В ОАО «Кузлитмаш» освоен выпуск навесного оборудования для техники MANITOU.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, с целью диверсификации производства в 2020 году освоен выпуск многофункциональных ковшей для погрузчиков. Для этих целей была проведена подготовка производства, осуществлена закупка необходимого оборудования.

В феврале 2020 года изготовлены первые образцы, которые успешно прошли «полевые» испытания на базе сельскохозяйственных предприятий Российской Федерации. С ООО «МАНИТУ Восток» заключен контракт, в рамках которого в начале апреля в адрес компании-заказчика осуществлена первая поставка многофункциональных ковшей CBA 2500L 2450 LDR для погрузчиков.

В настоящее время специалисты ОАО «Кузлитмаш» работают над расширением ассортимента изготовления навесного оборудования для техники MANITOU.