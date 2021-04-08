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ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СУБСИДИЮ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 28 БЕЗРАБОТНЫХ.
17:46 08.04.2021
За январь-март 2021 г. службой занятости Витебской области субсидии для организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма предоставлены 28 безработным гражданам.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, из них для организации предпринимательской деятельности – 24 безработным, ремесленной деятельности – 3, в сфере агроэкотуризма – 1.
В целях повышения финансовой грамотности при содействии службы занятости за январь-март 2021 г. организовано обучение по курсу ”Основы бизнес-планирования“ 32 безработных.
Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), действующего на дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении субсидии.
При организации безработными предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины БПМ.
При организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок (объектов права промышленной собственности – изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения, топологии интегральной микросхемы), субсидия предоставляется в размере 20-кратной величины БПМ.
С 1 февраля 2021 г. размер БПМ в среднем на душу населения составляет 262,87 рубля.
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