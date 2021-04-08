ЭКОНОМИКА РБ

ФИЛИАЛЫ РУП «МИНСКЭНЕРГО» С НАЧАЛА ГОДА УСТАНОВИЛИ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ УСТРОЙСТВ ПТИЦЕЗАЩИТЫ

17:40 08.04.2021 За первый квартал 2021 года филиалами РУП «Минскэнерго» на воздушных линиях 35 кВ и выше установлено 2324 современных устройств отпугивания птиц (птицезащиты). Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», это составляет 23% от годового плана. Всего в текущем году этом году филиалами предприятия планируется установить 10 100 устройств птицезащиты.