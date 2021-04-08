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ЭКОНОМИКА РБ
ФИЛИАЛЫ РУП «МИНСКЭНЕРГО» С НАЧАЛА ГОДА УСТАНОВИЛИ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ УСТРОЙСТВ ПТИЦЕЗАЩИТЫ
17:40 08.04.2021
За первый квартал 2021 года филиалами РУП «Минскэнерго» на воздушных линиях 35 кВ и выше установлено 2324 современных устройств отпугивания птиц (птицезащиты).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», это составляет 23% от годового плана.
Всего в текущем году этом году филиалами предприятия планируется установить 10 100 устройств птицезащиты.
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