|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
BOEING 737 MAX 8 ДЛЯ АВИАКОМПАНИИ "БЕЛАВИА" ПРИБЫЛ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК
17:01 08.04.2021
Сегодня новый современный Boeing 737 MAX 8 для авиакомпании "Белавиа" прибыл из Сиэтла в Национальный аэропорт Минск. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.
Согласно информации, самолет рассчитан на перевозку 174 пассажиров, включая 12 мест в бизнес-классе.
Салон самолета выполнен в современном дизайне, увеличена вместимость багажных полок.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2021
Курсы в банках
на 08.04.2021
Конвертация в банках
на 08.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте