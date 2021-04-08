ЭКОНОМИКА РБ

BOEING 737 MAX 8 ДЛЯ АВИАКОМПАНИИ "БЕЛАВИА" ПРИБЫЛ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК

17:01 08.04.2021 Сегодня новый современный Boeing 737 MAX 8 для авиакомпании "Белавиа" прибыл из Сиэтла в Национальный аэропорт Минск. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта. Согласно информации, самолет рассчитан на перевозку 174 пассажиров, включая 12 мест в бизнес-классе. Салон самолета выполнен в современном дизайне, увеличена вместимость багажных полок.