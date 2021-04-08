ЭКОНОМИКА РБ

В ГОМЕЛЬСКОЙ ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИТСЯ КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

15:56 08.04.2021 В Гомельской городской клинической больнице №1 завершается ремонт помещений будущего кабинета компьютерной томографии. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Согласно информации, современный 128-срезовый КТ планируется доставить в больницу на следующей неделе. Сегодня, в рамках рабочей поездки в Гомельскую область, с ходом строительных работ ознакомился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Он рассказал, что томограф производителя General Electric приобретен по линии Минздрава и уже находится в Беларуси. Оборудование приобретено Минздравом за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19.